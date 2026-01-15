Sambut Long Weekend, PT KAI Operasikan Kereta Api Tambahan

JPNN.com

Kamis, 15 Januari 2026 – 09:10 WIB
Kondisi penumpang di Stasiun Yogyakarta. Foto: dok KAI

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api tambahan dalam menyambut libur panjang akhir pekan atau long weekend Isra Mikraj.

Kereta tambahan tersebut bertujuan untuk menunjang mobilitas masyarakat selama masa liburan 15-19 Januari 2026.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan penambahan kereta untuk berbagai kelas.

"KAI Daop 6 siap melayani mobilitas pelanggan dengan pengoperasikan KA tambahan dengan jelas ekonomi hingga eksekutif," katanya, Rabu (14/1).

Dia berharap layanan ini memberikan alternatif kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanannya. 

Kereta api tambahan selama periode long weekend, yaitu KA Tambahan relasi Stasiun Yogyakarta-Gambir keberangkatan pukul 18.20 WIB dab KA Sancaka relasi Stasiun Yogyakarta-Surabaya keberangkatan pukul 22.25 WIB.

Kemudian, KA Batavia relasi Stasiun Solo Balapan-Gambir keberangkatan pukul 22.56 WIB serta KA Gajayana Tambahan relasi Stasiun Malang-Gambir PP.

Adapun tiket sudah bisa dipesan mulai H-45 keberangkatan melalui aplikasi Access by KAI maupun mitra channel lainnya. (mcr25/jpnn)

Redaktur : Januardi Husin
Reporter : M. Sukron Fitriansyah

