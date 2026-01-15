Zainal Arifin Mochtar Jadi Guru Besar UGM, Soroti Independensi Lembaga Negara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Zainal Arifin Mochtar dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (15/1).

Pria yang akrab dipanggil Uceng itu menyampaikan pidato bertema Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara Yang Melemah: Mencari Relasi Dan Mendedah Jalan Perbaikan.

Uceng menyoroti dunia yang bergerak makin konservatif dan turut mempengaruhi lembaga-lembaga negara yang kian tergerus independensinya.

Menurutnya, lembaga negara independen lahir dari semangat besar reformasi, yaitu keinginan agar kekuasaan tidak lagi berpusat di satu tangan.

"Lembaga-lembaga seperti KPK, KPU, Komnas HAM dan Ombudsman menjadi simbol harapan bahwa bangsa ini bisa keluar dari bayang-bayang otoritarianisme menuju demokrasi yang lebih sehat," katanya.

Kendati demikian, ia melihat seiring berjalannya waktu lembaga independen tersebut seolah berdiri di atas garis tipis antara kekuasaan politik dan supremasi hukum.

Baca Juga: Respons Polisi Soal Teror Kepada Guru Besar UGM

Keberadaan mereka dianggap sangat tergantung pada keputusan politik di Senayan dan tafsir hukum di Mahkamah Konstitusi.

"Kasus revisi Undang-Undang KPK tahun 2019 menjadi contoh paling jelas bagaimana politik dapat menentukan nasib independensi lembaga. Revisi itu mengubah banyak hal mendasar, mulai dari status pegawai, mekanisme pengawasan, hingga posisi kelembagaan KPK di bawah eksekutif," ujarnya.