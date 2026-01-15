Jalur Cinomati Bantul Ditutup Karena Longsor

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Kepolisian Resor Bantul menutup sementara ruas jalan penghubung Kecamatan Pleret menuju Dlingo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Langkah ini diambil menyusul terjadinya tanah longsor di kawasan Kebokuning, Terong, Dlingo pada Rabu malam (14/1).

Hujan deras yang mengguyur wilayah Bantul sejak Rabu malam menyebabkan tebing di lereng perbukitan tersebut tergerus air hingga longsor.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengonfirmasi bahwa material longsor menutupi akses jalan utama sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

“Longsor terjadi sekitar pukul 22.45 WIB di daerah Kebokuning. Akibatnya, jalan Cinomati dari arah Pleret menuju Dlingo tidak bisa dilewati mobil," ujar Iptu Rita, Kamis (15/1/2026).

Menanggapi situasi tersebut, piket jaga Polsek Dlingo segera melakukan sterilisasi area untuk mencegah kecelakaan.

Titik penutupan berada di perempatan Terong, Dlingo, atau arah menuju Pleret.

Baca Juga: Waspada Longsor Susulan di Wonolelo Bantul

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Untuk penanganan di TKP kami berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan sukarelawan," katanya.