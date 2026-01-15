Ganjar Pranowo hingga JK Menghadiri Pengukuhan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mochtar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar, resmi dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Kamis (15/1). Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turut hadir dalam acara pengukuhan di UGM.

Ganjar memuji pidato Zainal Arifin yang mengusung tema Konservatisme yang Menguat dan Independensi Lembaga Negara yang Melemah: Mencari Relasi dan Mendedah Jalan Perbaikan.

Menurut Ganjar, pidato pria yang akrab disapa Uceng itu bisa menjelaskan bagaimana proses konservatisme dari lembaga-lembaga yang ada di Indonesia bersaing dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

"Selamat kepada mas Uceng sebagai profesor, sebagai aktivis, menyuarakan kebenaran berdasarkan data, fakta secara keilmuan," katanya.

Dia berharap gelar guru besar tersebut terbawa menjadi sikap intelektual yang organik.

Ucapan selamat juga disampaikan mantan wakil presiden RI Jusuf Kalla.

Jusuf Kalla mengatakan pemikiran-pemikiran yang disampaikan Zainal Arifin diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia.

"Itu tentu bermanfaat untuk kemajuan bangsa ini. Untuk kembali pada jalur yang benar dalam berdemokrasi," kata JK.