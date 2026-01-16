Mayat Pria Ditemukan di Gunung Wangi Sleman, Kondisi Sudah Membusuk

jogja.jpnn.com, SLEMAN - Mayat seorang pria ditemukan menggantung di kawasan Gunung Wangi, Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman pada Rabu malam (14/1).

Mayat tanpa identitas itu pertama kali ditemukan oleh warga sekitar pada pukul 18.00 WIB.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengatakan pihaknya lalu menerima laporan dari warga terkait penemuan orang meninggal.

Selanjutnya pihak berwenang melakukan pemeriksaan awal terhadap mayat tersebut.

"Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diperkirakan telah meninggal dunia sekitar 72-96 jam sebelum ditemukan," katanya.

Menurutnya, kondisi mayat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk.

"Selanjutnya, jenazah korban dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Penemuan mayat di Sleman juga pernah terjadi pada 12 September 2025.