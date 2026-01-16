200 Titik Lampu di Jalan Parangtritis Kini Menggunakan LED

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul telah memodernisasi infrastruktur penerangan di Jalan Parangtritis dengan mengganti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari model konvensional ke teknologi Light Emitting Diode (LED).

Hingga saat ini, 200 titik lampu telah berhasil diganti, mulai dari simpang empat Ring Road Druwo hingga simpang empat Bakulan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna jalan, terutama di jalur utama menuju kawasan wisata pantai.

Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul Agus Sutomo mengatakan bahwa penggantian ini membawa dampak signifikan pada penghematan anggaran daerah. Perbandingan konsumsi daya antara lampu lama dan baru sangat mencolok.

"Satu titik lampu konvensional memiliki kapasitas 250 watt, sementara lampu LED hanya membutuhkan 90 watt. Ini berarti kami bisa menghemat lebih dari 50 persen konsumsi listrik per titiknya," ujar Agus, Jumat (16/1).

Selain menghemat pembayaran rekening listrik bulanan yang dikelola oleh BPKPAD Bantul, penggunaan LED juga menjamin kualitas pencahayaan yang jauh lebih terang dan merata dibandingkan lampu model lama.

Proyek konversi ini telah berlangsung secara maraton sejak 2023 hingga 2025.

Dari total sekitar 350 titik LPJU di sepanjang Jalan Parangtritis, sisa titik yang belum terkonversi (dari simpang Bakulan ke selatan hingga kawasan pantai) akan dikerjakan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.