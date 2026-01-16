JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini 200 Titik Lampu di Jalan Parangtritis Kini Menggunakan LED

200 Titik Lampu di Jalan Parangtritis Kini Menggunakan LED

Jumat, 16 Januari 2026 – 20:14 WIB
200 Titik Lampu di Jalan Parangtritis Kini Menggunakan LED - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, BANTUL - Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bantul telah memodernisasi infrastruktur penerangan di Jalan Parangtritis dengan mengganti Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dari model konvensional ke teknologi Light Emitting Diode (LED).

Hingga saat ini, 200 titik lampu telah berhasil diganti, mulai dari simpang empat Ring Road Druwo hingga simpang empat Bakulan.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas pelayanan bagi pengguna jalan, terutama di jalur utama menuju kawasan wisata pantai.

Baca Juga:

Kepala Bidang Perlengkapan Jalan Dishub Bantul Agus Sutomo mengatakan bahwa penggantian ini membawa dampak signifikan pada penghematan anggaran daerah. Perbandingan konsumsi daya antara lampu lama dan baru sangat mencolok.

"Satu titik lampu konvensional memiliki kapasitas 250 watt, sementara lampu LED hanya membutuhkan 90 watt. Ini berarti kami bisa menghemat lebih dari 50 persen konsumsi listrik per titiknya," ujar Agus, Jumat (16/1).

Selain menghemat pembayaran rekening listrik bulanan yang dikelola oleh BPKPAD Bantul, penggunaan LED juga menjamin kualitas pencahayaan yang jauh lebih terang dan merata dibandingkan lampu model lama.

Baca Juga:

Proyek konversi ini telah berlangsung secara maraton sejak 2023 hingga 2025.

Dari total sekitar 350 titik LPJU di sepanjang Jalan Parangtritis, sisa titik yang belum terkonversi (dari simpang Bakulan ke selatan hingga kawasan pantai) akan dikerjakan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran.

Ratusan titik lampu di Jalan Parangtritis secara bertahap diganti menjadi jenis LED agar lebih terang dan hemat energi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   jalan Parangtritis lampu di jalan parangtritis lampu led led dishub bantul lampu penerangan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU