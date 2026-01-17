Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 17 Januari 2026

JPNN.com

Sabtu, 17 Januari 2026 – 08:29 WIB
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik Jogja hari ini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui penggantian LBS (Load Break Switch) di titik strategis. Demi keamanan dan keselamatan petugas serta masyarakat, aliran listrik di beberapa wilayah akan dipadamkan sementara.

Jadwal Pemadaman

Waktu: 10.00 – 13.00 WIB

Wilayah Terdampak:

Gg. Guru

Kompleks UNY

Karangmalang

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Sabtu, 17 Januari 2026. Kawasan ramai padam lampu.
