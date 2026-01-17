Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 17 Januari 2026
Sabtu, 17 Januari 2026 – 08:29 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Sabtu 17 Januari 2026.
Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui penggantian LBS (Load Break Switch) di titik strategis. Demi keamanan dan keselamatan petugas serta masyarakat, aliran listrik di beberapa wilayah akan dipadamkan sementara.
Jadwal Pemadaman
Waktu: 10.00 – 13.00 WIB
Wilayah Terdampak:
Gg. Guru
Kompleks UNY
Karangmalang
