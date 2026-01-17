Jadwal Bioskop Jogja Hari Ini, Sabtu 17 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Yogyakarta kembali dimeriahkan oleh deretan film terbaru di bioskop akhir pekan, Sabtu 17 Januari 2026. Ada banyak sinema menarik yang bisa Anda saksikan bersama orang-orang terdekat.

Salah satu film yang sedang trending adalah Avatar: Fire and Ash. Setelah sukses dengan keindahan bawah laut, James Cameron membawa kita ke wilayah vulkanik Pandora yang keras dalam seri ketiga ini. Avatar: Fire and Ash menjadi viral karena memperkenalkan klan baru bernama "Ash People" (Mangkwan), bangsa Na'vi yang jauh lebih agresif dan memuja kekuatan api.

Narasi film ini terasa lebih personal dan kelam, berfokus pada keluarga Jake Sully yang harus menghadapi trauma pascakehilangan dan ancaman dari sesama Na'vi. Penggemar membicarakan kembalinya Tulkun yang lebih raksasa serta teknologi visual yang membuat api dan abu di layar terasa begitu nyata. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang alam melawan manusia, melainkan konflik batin dan perselisihan antar-suku yang membara.

Bagi Anda yang berencana menghabiskan waktu di bioskop, berikut adalah jadwal lengkap pemutaran film di beberapa mal utama:

1. AMBARUKMO PLAZA (Cinema XXI)

Alas Roban: 12:10, 14:25, 16:40, 18:55, 21:10

Avatar: Fire and Ash: 12:15, 16:00, 19:45

Penerbangan Terakhir: 12:25, 14:40, 18:35, 20:50