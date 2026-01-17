Pipa Oven Bocor, Gudang Kayu di Palbapang Bantul Hangus Terbakar

jogja.jpnn.com, BANTUL - Kebakaran hebat melanda sebuah gudang kayu mebel milik Suwardi yang berlokasi di Kadirojo RT 06, Desa Palbapang, Kabupaten Bantul pada Jumat dini hari (16/1). Insiden ini diduga kuat dipicu oleh kebocoran pipa pada alat oven kayu di lokasi tersebut.

Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) BPBD Bantul Irawan Kurnianto mengonfirmasi bahwa pihaknya mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu unit mobil rescue segera setelah menerima laporan.

"Tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, tetapi kebakaran oven dan tumpukan kayu tersebut mengakibatkan kerugian kurang lebih Rp 50 juta," katanya.

Peristiwa bermula sekitar pukul 02.00 WIB. Saksi mata bernama Suhadi, yang tinggal di sebelah timur gudang, terbangun setelah mendengar suara gemertak kayu terbakar yang sangat keras.

Saat memeriksa keluar, saksi melihat api sudah berkobar di bagian tempat oven kayu.

Saksi segera melapor kepada keluarga pemilik gudang yang kemudian diteruskan ke BPBD Bantul. Petugas tiba di lokasi hanya lima menit setelah laporan masuk.

Setelah berjibaku selama kurang lebih dua setengah jam, api akhirnya berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 04.30 WIB.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun, kerugian materiil tergolong cukup besar.