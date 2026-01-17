Jadwal Lengkap Keberangkatan KRL Yogyakarta–Solo Hari Ini, Sabtu 17 Januari 2026

JPNN.com

Sabtu, 17 Januari 2026 – 10:00 WIB
Situasi di gerbong KRL Jogja-Solo. Foto: Januardi/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Layanan Commuterline KRL rute Yogyakarta menuju Palur (Solo) beroperasi penuh untuk melayani mobilitas masyarakat di akhir pekan ini, Sabtu 17 Januari 2026.

Mengingat hari ini adalah hari Sabtu, terdapat satu jadwal tambahan dengan kode "F" (KA 730F) yang khusus beroperasi pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, sehingga total perjalanan mencapai 15 kali dalam sehari.

Berikut adalah informasi tarif dan jadwal keberangkatan di setiap stasiun pemberhentian berdasarkan data dari PT KAI Commuter Line.

Panduan Perjalanan & Tarif
• Tarif: Flat Rp 8.000 untuk satu kali perjalanan.
• Metode Pembayaran: Kartu Multi Trip (KMT), aplikasi GoJek (GoTransit), atau kartu uang elektronik perbankan (e-money, BRIZZI, TapCash, Flazz).
• Integrasi: Penumpang dapat transit menuju moda lain seperti KA Bandara YIA atau Commuterline Prameks (tujuan Kutoarjo) di Stasiun Yogyakarta.

Jadwal Keberangkatan per Stasiun (Arah Solo/Palur)

• Stasiun Yogyakarta: 05:05, 06:00 (F), 07:05, 07:54, 08:49, 10:56, 12:07, 13:57, 15:01, 16:10, 17:35, 18:08, 20:15, 21:20, 22:35.

• Stasiun Lempuyangan: 05:10, 06:06 (F), 07:10, 07:59, 08:54, 11:01, 12:12, 14:02, 15:06, 16:15, 17:40, 18:31, 20:20, 21:25, 22:40.

• Stasiun Maguwo: 05:17, 06:13 (F), 07:17, 08:06, 09:01, 11:08, 12:19, 14:10, 15:13, 16:22, 17:47, 18:20, 20:27, 21:32, 22:47.

