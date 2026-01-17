Rumah Warga Tepus Gunungkidul Dihantam Longsor Batu Kapur

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bebatuan kapur di Padukuhan Bolang, Kalurahan Giripanggung, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul longsor pada Sabtu (17/1).

Longsor menimpa sebuah rumah warga, Doni Irawan (35), sekitar pukul 03.00 WIB.

Kapolsek Tepus AKP Saryanto mengatakan saat kejadian pemilik rumah mendengar suara gemuruh.

"Korban memeriksa keadaan sekitar. Didapati bahwa ada gundukan tanah dan beberapa batu kapur longsor di halaman belakang rumahnya," kata kapolsek.

Longsor bebatuan kapur berukuran 1,5-2 meter tersebut merusak bagian dapur, kandang ternak dan penampungan air miliknya.

"Longsor telah ditangani oleh BPBD bersama Polsek Tepus, koramil dan warga," katanya.

Kerugian materi akibat longsor tersebut diperkirakan mencapai Rp 25 juta.

Dua hari sebelumnya batu berukuran besar juga longsor di Dusun Karangtritis, Kapanewon Tepus.