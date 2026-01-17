Dampak Buruk dari Nafsu Donald Trump Menguasai Greenland
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menguasai Greenland mendapatkan banyak kritikan.
Guru Besar Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM) Nur Rachmat Yuliantoro mengatakan keinginan menguasai Greenland akan berdampak serius terhadap stabilitas global.
“Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut merupakan bentuk tantangan terbuka terhadap kedaulatan negara dan penentuan nasib sendiri,” katanya, Kamis (15/1).
Selain itu, langkah tersebut dianggap merusak legitimasi tatanan internasional berbasis aturan yang berdampak pada hubungan trans-Atlantik.
“Jika hal ini terjadi, akan menunjukkan makin tersisihnya norma dan hukum internasional sehingga digantikan oleh kekuatan material dan pemaksaan kehendak," ujarnya.
Kendati demikian, ia menilai langkah menguasai Greenland tidak realistis.
Menurutnya, nafsu Trump tersebut lebih tepat dibaca sebagai bargaining tactic dan signal politics.
Trump dianggap memberikan sinyal kepada Denmark untuk sejalan dengan agenda keamanan AS di kawasan tersebut.
