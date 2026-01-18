Cuaca DIY Hari Ini: Kota Jogja dan Sleman Hujan Petir
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (18/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.
Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026:
Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan petir
Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan petir
Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Berikut ini prakiraan cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026. Kota Jogja dan Sleman hujan petir.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News