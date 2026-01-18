Cuaca DIY Hari Ini: Kota Jogja dan Sleman Hujan Petir

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (18/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.

Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026:

Kota Yogyakarta

Pagi: Cerah berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan petir

Malam: Hujan petir

Kabupaten Sleman

Pagi: Hujan ringan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan petir

Malam: Hujan petir

Kabupaten Bantul

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul

Pagi: Cerah berawan

Siang: Cerah berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan