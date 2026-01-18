Cuaca DIY Hari Ini: Kota Jogja dan Sleman Hujan Petir

JPNN.com

Minggu, 18 Januari 2026 – 08:22 WIB
Hujan disertai angin kencang melanda wilayah Jetis, Kota Yogyakarta pada Selasa (11/3). Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Minggu (18/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.

Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Minggu 18 Januari 2026:

Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan petir

Kabupaten Sleman
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Hujan petir

Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

