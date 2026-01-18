Jadwal Lengkap Bioskop Jogja Hari Ini, Minggu 18 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Akhir pekan ini warga Yogyakarta disuguhkan dengan beragam pilihan tontonan menarik di berbagai pusat perbelanjaan. Mulai dari film horor lokal yang mencekam hingga petualangan fantasi epik karya James Cameron.

Salah satu film yang sedang trending adalah Avatar: Fire and Ash. Setelah sukses dengan keindahan bawah laut, James Cameron membawa kita ke wilayah vulkanik Pandora yang keras dalam seri ketiga ini. Avatar: Fire and Ash menjadi viral karena memperkenalkan klan baru bernama "Ash People" (Mangkwan), bangsa Na'vi yang jauh lebih agresif dan memuja kekuatan api.

Narasi film ini terasa lebih personal dan kelam, berfokus pada keluarga Jake Sully yang harus menghadapi trauma pascakehilangan dan ancaman dari sesama Na'vi. Penggemar membicarakan kembalinya Tulkun yang lebih raksasa serta teknologi visual yang membuat api dan abu di layar terasa begitu nyata. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang alam melawan manusia, melainkan konflik batin dan perselisihan antar-suku yang membara.

Berikut adalah rangkapan jadwal pemutaran film hari ini, Minggu 18 Januari 2026. Anda bisa berkunjung ke Ambarukmo Plaza, Empire XXI, Jogja City Mall, Pakuwon dan Transmart Maguwo.

1. Ambarukmo Plaza (Cinema XXI)

Bagi Anda yang berada di pusat kota, Ambarukmo Plaza menawarkan variasi genre yang cukup lengkap:

Greenland 2: Migration (R13+): 12:10 , 16:40 , 21:10

Janur Ireng: Sewu Dino The Prequel (R17+): 12:20 , 18:00

Penerbangan Terakhir (R17+): 12:25 , 14:40 , 18:35 , 20:50