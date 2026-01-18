Hasto Ingin Kota Jogja Seperti Singapura

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo meminta warganya aktif menjaga kebersihan demi mewujudkan Jogja sebagai kota yang bersih dan ramah lingkungan.

Hal itu ia sampaikan saat bergotong royong membersihkan rumput liar, sampah dan membongkar bangunan liar di sepanjang Jalan KH Wahid Hasyim dan Jalan Suryowijayan pada Minggu (18/1).

Gotong royong yang digelar bersama warga pagi tadi adalah bagian dari program pemerintah daerah untuk menjadikan Kota Jogja yang bersih, rapi, dan nyaman bagi warga maupun wisatawan.

“Saya ingin menjadikan Kota Jogja seperti Singapura. Saya bercita-cita Kota Yogyakarta menjadi the little Singapore,” kata Hasto.

Ia tidak ingin Jogja sebagai kota budaya dan wisata rusak citranya karena kurangnya kesadaran terkait kebersihan lingkungan.

Dia menilai kebersihan dan kerapian kota menjadi faktor penting dalam memberikan kesan positif terhadap wisatawan.

“Saya merasa malu kalau Jogja didatangi wisatawan, tetapi di kanan kiri jalan masih banyak rumput liar. Trotoar harus bersih, rapi, dan nyaman untuk pejalan kaki,” ujarnya.

Untuk itu, Pemkot Yogyakarta bakal merutinkan kegiatan bersih-bersih lingkungan setiap dua minggu sekali. (mcr25/jpnn)