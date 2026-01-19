JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal Pemadaman Listrik di Yogyakarta Hari Ini, 19 Januari 2026

Jadwal Pemadaman Listrik di Yogyakarta Hari Ini, 19 Januari 2026

Senin, 19 Januari 2026 – 06:00 WIB
Jadwal Pemadaman Listrik di Yogyakarta Hari Ini, 19 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik Jogja hari ini. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY, khususnya Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota, mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Senin 19 Januari 2026.

Langkah pemeliharaan ini dilakukan secara rutin guna menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah terjadinya gangguan teknis di masa mendatang.

Akibat dari pekerjaan tersebut, sejumlah wilayah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya akan mengalami penghentian aliran listrik sementara.

Baca Juga:

Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi terdampak:

1. Sesi Pagi (Pukul 10.00 – 11.00 WIB)
Keperluan: Pemeliharaan jaringan
Lokasi Terdampak:
Jl. Sugeng Jeroni

2. Sesi Siang (Pukul 11.00 – 14.00 WIB)
Keperluan: Pemeliharaan jaringan
Lokasi Terdampak:

Baca Juga:

Jl. S. Parman
Bugisan dan Pamularsih
Jl. Madumurti dan Jl. Srikaloka
Jl. Sugeng Jeroni (Lanjutan)
Kawasan Gang (Gg. Dorodasih, Gg. Sadewo, Gg. Nakulo, Gg. Puntodewo)
Perumahan Asmarandana
Jomegatan
Lingkungan Sekolah (SMSR dan SMKI)
Patangpuluhan
Jl. Kapten Tendean
Wirobrajan dan sekitarnya.

Mohon untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, atau baliho dekat dengan jaringan listrik (jarak aman minimal 2,5 meter).

Berikut ini jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta pada hari Senin, 19 Januari 2026. Kawasan ramai padam lampu.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pemadaman listrik jadwal pemadaman listrik pemadaman listrik hari ini Jadwal Pemadaman Listrik Jogja Pemadaman listrik jogja jadwal pemadaman listrik hari ini info pemadaman listrik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU