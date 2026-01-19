Jadwal Pemadaman Listrik di Yogyakarta Hari Ini, 19 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DIY, khususnya Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota, mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Senin 19 Januari 2026.
Langkah pemeliharaan ini dilakukan secara rutin guna menjaga keandalan pasokan listrik dan mencegah terjadinya gangguan teknis di masa mendatang.
Akibat dari pekerjaan tersebut, sejumlah wilayah di Kota Yogyakarta dan sekitarnya akan mengalami penghentian aliran listrik sementara.
Berikut adalah perincian jadwal dan lokasi terdampak:
1. Sesi Pagi (Pukul 10.00 – 11.00 WIB)
Keperluan: Pemeliharaan jaringan
Lokasi Terdampak:
Jl. Sugeng Jeroni
2. Sesi Siang (Pukul 11.00 – 14.00 WIB)
Keperluan: Pemeliharaan jaringan
Lokasi Terdampak:
Jl. S. Parman
Bugisan dan Pamularsih
Jl. Madumurti dan Jl. Srikaloka
Jl. Sugeng Jeroni (Lanjutan)
Kawasan Gang (Gg. Dorodasih, Gg. Sadewo, Gg. Nakulo, Gg. Puntodewo)
Perumahan Asmarandana
Jomegatan
Lingkungan Sekolah (SMSR dan SMKI)
Patangpuluhan
Jl. Kapten Tendean
Wirobrajan dan sekitarnya.
Mohon untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, atau baliho dekat dengan jaringan listrik (jarak aman minimal 2,5 meter).
