Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 19 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Senin 19 Januari 2026.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis. Berikut adalah detail lokasi dan persyaratannya:

Lokasi & Waktu Pelayanan Polda DIY

Untuk hari Senin ini, bus layanan SIM Keliling Polda DIY akan beroperasi di:

Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman.

Waktu: Pukul 08.30 s.d. 13.00 WIB.



Syarat Perpanjangan SIM

Berdasarkan ketentuan terbaru, pemohon wajib membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

KTP & SIM Asli yang masih berlaku.

Fotokopi KTP & SIM (masing-masing rangkap 2).