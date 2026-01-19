JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 19 Januari 2026

Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 19 Januari 2026

Senin, 19 Januari 2026 – 06:35 WIB
Jadwal SIM Keliling Jogja Hari Ini, Senin 19 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Pelayanan SIM Keliling di Jogja. Foto : Ricardo/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY kembali membuka layanan SIM Keliling pada hari ini, Senin 19 Januari 2026.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis. Berikut adalah detail lokasi dan persyaratannya:

Lokasi & Waktu Pelayanan Polda DIY
Untuk hari Senin ini, bus layanan SIM Keliling Polda DIY akan beroperasi di:

Baca Juga:

Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman.

Waktu: Pukul 08.30 s.d. 13.00 WIB.


Syarat Perpanjangan SIM
Berdasarkan ketentuan terbaru, pemohon wajib membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

Baca Juga:

KTP & SIM Asli yang masih berlaku.

Fotokopi KTP & SIM (masing-masing rangkap 2).

Berikut ini kami informasikan jadwal untuk mengurus surat izin mengemudi di layanan SIM Keliling Yogyakarta pada hari ini, Senin 19 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   Bus sim keliling sim keliling sim keliling Jogja sim keliling yogyakarta sim keliling bantul sim keliling hari ini

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU