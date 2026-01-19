Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 19 Januari 2026: Siang dan Sore Hujan
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Senin (19/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.
Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin 19 Januari 2026:
Kota Yogyakarta
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan sedang
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Sleman
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul
Pagi: Cerah
Siang: Hujan ringan
Sore: hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Kulon Progo
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: hujan ringan
Malam: Hujan ringan
Kabupaten Gunungkidul
Pagi: Cerah
Siang: hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
