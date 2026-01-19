Penyebab Batalnya Keberangkatan KA Taksaka Jogja-Jakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Daop 6 Yogyakarta membatalkan perjalanan kereta api 47 Taksaka relasi Yogyakarta-Gambir pada 18 Januari 2026.

Kereta api yang dijadwalkan berangkat pukul 14.45 WIB itu terpaksa dibatalkan karena banjir di Jakarta.

Langkah ini diambil lantaran jalur tidak bisa dilewati serta untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api.

Manager KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih menyampaikan permohonan atas pembatalan perjalanan kereta api Taksaka menuju Jakarta.

"Para penumpang KA terdampak akan mendapatkan layanan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku, termasuk pengembalian bea 100 persen di luar bea pesan bagi KA yang perjalanannya dibatalkan," ujar Feni.

Penumpang yang batal berangkat dapat melakukan refund melalui loket online di stasiun, call center 121 atau aplikasi Access by KAI.

Proses refund akan dilayani hingga tujuh hari dari tanggal dan jam yang tertera pada tiket.

"KAI Daop 6 Yogyakarta akan terus memperbaharui informasi penanganan dan perjalanan KA di wilayah Daop 6," ujarnya.