Balita Tewas Setelah Hanyut di Selokan Mataram

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Peristiwa memilukan terjadi di Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman. Seorang balita berinisial M (5) dilaporkan meninggal dunia setelah hanyut di aliran Selokan Mataram pada Senin dini hari (19/1).

Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, peristiwa ini bermula ketika korban diketahui sedang tidur bersama ibunya sekitar pukul 20.00 WIB. Pada saat yang sama, ayah korban sedang keluar rumah untuk mengikuti kegiatan ronda kampung.

Kejanggalan mulai terungkap saat sang ayah pulang ke rumah. Ia mendapati pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan anak mereka tidak lagi berada di tempat tidurnya.

Korban pertama kali ditemukan oleh seorang pengendara sepeda motor yang melintas di sekitar Selokan Mataram. Saksi melihat tubuh korban terbawa arus sungai yang cukup deras.

Warga sekitar langsung melakukan evakuasi secara manual setelah melihat kondisi korban.

Korban sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan darurat.

Sayangnya, nyawa balita malang itu tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengonfirmasi kejadian tersebut dan menyatakan bahwa pihak Polsek Mlati telah menerima laporan resmi.