Bahaya Berada di Bawah Pohon Saat Cuaca Ekstrem

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman pohon tumbang.

Peringatan ini dikeluarkan menyusul cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang yang masih berpotensi melanda wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengingatkan pengendara dan pejalan kaki agar menjauhi pohon yang tinggi serta rimbun saat hujan lebat terjadi.

Menurutnya, kawasan strategis seperti jalur ring road dan jalan-jalan besar menjadi titik krusial yang perlu diwaspadai karena keberadaan pohon perindang dan baliho besar.

Sebagai langkah pencegahan, BPBD Bantul telah mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penebangan pohon yang dinilai membahayakan.

Salah satunya adalah pemangkasan pohon munggur di Jalan Bantul, Kelurahan Tirtonirmolo, yang dilakukan berdasarkan laporan kekhawatiran dari warga setempat.

"Kegiatan penebangan ini merupakan upaya mitigasi langsung untuk melindungi pengguna jalan dari potensi bahaya pohon tumbang akibat terpaan angin kencang," jelas Antoni.

Dalam pelaksanaannya, BPBD bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Polres Bantul, serta pemerintah kelurahan.