JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Bahaya Berada di Bawah Pohon Saat Cuaca Ekstrem

Bahaya Berada di Bawah Pohon Saat Cuaca Ekstrem

Senin, 19 Januari 2026 – 20:05 WIB
Bahaya Berada di Bawah Pohon Saat Cuaca Ekstrem - JPNN.com Jogja
Sebuah motor ringsek tertimpa pohon yang tumbang di Mantrijeron, Kota Yogyakarta pada Rabu (13/11). Foto: Humas Polresta Yogyakarta

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman pohon tumbang.

Peringatan ini dikeluarkan menyusul cuaca ekstrem berupa hujan deras dan angin kencang yang masih berpotensi melanda wilayah tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik, dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol mengingatkan pengendara dan pejalan kaki agar menjauhi pohon yang tinggi serta rimbun saat hujan lebat terjadi.

Baca Juga:

Menurutnya, kawasan strategis seperti jalur ring road dan jalan-jalan besar menjadi titik krusial yang perlu diwaspadai karena keberadaan pohon perindang dan baliho besar.

Sebagai langkah pencegahan, BPBD Bantul telah mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) untuk melakukan penebangan pohon yang dinilai membahayakan.

Salah satunya adalah pemangkasan pohon munggur di Jalan Bantul, Kelurahan Tirtonirmolo, yang dilakukan berdasarkan laporan kekhawatiran dari warga setempat.

Baca Juga:

"Kegiatan penebangan ini merupakan upaya mitigasi langsung untuk melindungi pengguna jalan dari potensi bahaya pohon tumbang akibat terpaan angin kencang," jelas Antoni.

Dalam pelaksanaannya, BPBD bersinergi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Polres Bantul, serta pemerintah kelurahan.

BPBD mengingatkan masyarakat untuk tidak berada di bawah pohon rimbun dan baliho besar saat terjadi cuaca ekstrem.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   pohon tumbang cuaca ekstrem cuaca jogja baliho tumbang pohon tumbang di sleman pohon tumbang di bantul bpbd bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU