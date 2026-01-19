Menanam Ribuan Pohon untuk Menjaga Kelestarian Alam di Gunungkidul

jogja.jpnn.com, GUNUNGKIDUL - Upaya pelestarian lingkungan terus digalakkan di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Yayasan Lima Lima Rastra bersama warga menggelar aksi penanaman ribuan pohon secara serentak di dua kecamatan, yakni Patuk dan Paliyan, pada Minggu (18/1).

Sebanyak 3.000 bibit pohon ditanam dalam aksi ini sebagai langkah nyata untuk merawat dan melestarikan alam.

Adapun jenis pohon yang ditanam cukup beragam, mulai dari pohon produktif hingga tanaman peneduh, di antaranya petai, jambu air, sirsak, sengon, pucuk merah, dan tabebuya.

Founder Lima Lima Rastra Ratih Safitri mengatakan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremoni belaka, melainkan harus menjadi aksi yang berkelanjutan.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat adalah kunci utama dalam menjaga ekosistem.

"Menanam pohon berarti menanam harapan. Harapan akan lingkungan yang lestari dan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang," ujar Ratih dalam keterangannya.

Menurut Ratih, Lima Lima Rastra ingin mendorong kesadaran kolektif dalam menjaga alam melalui semangat gotong royong dan menanam pohon.

Kegiatan ini disambut baik oleh warga setempat. Dukuh Padangan Suharjono mengapresiasi inisiatif yang menyasar wilayahnya tersebut.