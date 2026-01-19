Pekan Budaya Tionghoa 2026 Bakal Jadi Destinasi Ngabuburit

JPNN.com

Senin, 19 Januari 2026 – 21:00 WIB
Panitia Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta saat diwawancarai media pada Senin (19/1). Foto: Humas Pemda DIY

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) tahun ini akan berbeda dibandingkan sebelumnya.

Pasalnya, kegiatan ini berlangsung bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

Untuk itu, panitia bakal menjadikan PBTY 2026 sebagai destinasi tempat masyarakat menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit.

Wakil Ketua Pelaksana PBTY 2026 Subekti Saputro Wijaya mengatakan pihak memiliki rencana dalam menyemarakkan Ramadan di PBTY. 

"Rencananya kami juga akan menyediakan takjil bagi masyarakat di beberapa titik lokasi. Semoga PBTY 2026 bisa tetap berlangsung meriah di tengah bulan puasa,” ujarnya. 

Ketua Panitia PBTY 2026 Jimmy Sutanto mengatakan pelaksanaannya digelar mulai 25 Februari hingga 3 Maret 2026 di Ketandan.

"Dalam kegiatan ini, yang terpenting adalah bagaimana kami dapat merangkum semua unsur golongan maupun seni budaya untuk memiliki kebersamaan di kesempatan ini,” kata Jimmy, Senin (19/1).

Lokasi panggung budaya sedikit bergeser di sekitar Jalan Suryatmajan.

Panitia Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta tahun ini akan menyulap acara agar bisa jadi daya tarik saat bulan Ramadan.
