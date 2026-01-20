Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui penggantian LBS (Load Break Switch) di titik strategis. Demi keamanan dan keselamatan petugas serta masyarakat, aliran listrik di beberapa wilayah akan dipadamkan sementara.

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Sumuran Kemadang, Dn. Rejosari Kemadang, Dn. Ngepung Kemadang & Dn. Baron Kemadang,Pantai Kukup, Pantai Krakal, Pantai Slili, Pantai Sepanjang, Pantai Drini, Dn. Gatak Ngestirejo & Pantai Indrayanti

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn.Bendosari, Dn.Randugowang, Pr.Taman Palagan Asri I, Pr.Taman Palagan Asri II, Pr.Pondok Permai Palagan 3, Pr.Paradise, Dn.Jatirejo, Dn.Panggungsari, Dn.Tegalsari, Dn.Tegal Waras, Pr Hyarta, Jl. Padma, Pr.Tirta Amartha, Pr.Pesona Rumah Jogja, The Kharma Villas, Dn.Pogung Lor, Dn.Plemburan, Dn.Jongkang Baru, Dn.Tegal Mojo, Dn.Lempongsari, Dn.Panggungsari, Dn.Randugowang, Dn.Serang Baru, Jl.Nandan-Krikilan, Hotel Alana, Sekolah AL Azhar, Dn.Sedan, Dn.Waras, Dn.Tegal Waras, Dn.Gondang Waras, Dn.Nandan, Dn.Jongkang, Dn.Jombor Tegal, Hotel Hyatt, Monjali, YIS dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Dn Bakungan, Dn Blotan, SD Model, Dn Kayen, Dn Sono, Dn Malangrejo dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : NOGOSAREN, MLANGI, SALAKAN, CAMBAHAN, PUNDUNG, PONOWAREN, KARANG TENGAH, KRAMATAN, NITEN,KARANG WETAN JL NOGOSAREN BARU, JL NOGOTIRTO, JANGKANG, PERUM NOGOTIRTO Dan Sekitarnya

PLN mengimbau pelanggan di wilayah tersebut untuk mempersiapkan diri selama proses pengerjaan berlangsung. Apabila pekerjaan selesai lebih awal dari jadwal yang ditentukan, aliran listrik akan segera dinormalkan kembali tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Masyarakat juga diingatkan untuk tetap berhati-hati dan tidak mendirikan bangunan, tiang antena, atau memasang baliho di dekat jaringan listrik.