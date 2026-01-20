Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan SIM C, hari ini Selasa 20 Januari 2026, tersedia beberapa titik layanan SIM Keliling dan layanan stasioner di wilayah Sleman dan Bantul.

Pastikan Anda memperhatikan lokasi, jam operasional, serta kuota yang tersedia agar proses perpanjangan berjalan lancar. Berikut adalah rincian lengkapnya:

1. Layanan SIM Keliling Polda DIY (Wilayah Sleman)

Polda DIY kembali menyelenggarakan layanan rutin untuk mempermudah warga di sisi utara Yogyakarta.

Lokasi: Kantor Kelurahan Condongcatur, Sleman.

Waktu Pelayanan: Pukul 08.30 – 13.00 WIB.

2. Layanan SIM di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bantul

Satlantas Polres Bantul membuka layanan perpanjangan khusus di MPP Kabupaten Bantul pagi ini.

Lokasi: Gedung MPP Bantul (Masuk melalui pintu barat untuk antrean).

Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.

Kuota: Terbatas hanya untuk 30 orang pendaftar pertama.

Persyaratan yang Harus Disiapkan

Berdasarkan aturan terbaru, pemohon wajib membawa dokumen pendukung sebagai berikut: