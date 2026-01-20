JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026

Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026

Selasa, 20 Januari 2026 – 06:00 WIB
Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan SIM C, hari ini Selasa 20 Januari 2026, tersedia beberapa titik layanan SIM Keliling dan layanan stasioner di wilayah Sleman dan Bantul.

Pastikan Anda memperhatikan lokasi, jam operasional, serta kuota yang tersedia agar proses perpanjangan berjalan lancar. Berikut adalah rincian lengkapnya:

1. Layanan SIM Keliling Polda DIY (Wilayah Sleman)

Baca Juga:

Polda DIY kembali menyelenggarakan layanan rutin untuk mempermudah warga di sisi utara Yogyakarta.

  • Lokasi: Kantor Kelurahan Condongcatur, Sleman.
  • Waktu Pelayanan: Pukul 08.30 – 13.00 WIB.

2. Layanan SIM di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bantul

Satlantas Polres Bantul membuka layanan perpanjangan khusus di MPP Kabupaten Bantul pagi ini.

Baca Juga:

  • Lokasi: Gedung MPP Bantul (Masuk melalui pintu barat untuk antrean).
  • Waktu Pelayanan: Pukul 08.00 – 10.00 WIB.
  • Kuota: Terbatas hanya untuk 30 orang pendaftar pertama.

Persyaratan yang Harus Disiapkan

Berdasarkan aturan terbaru, pemohon wajib membawa dokumen pendukung sebagai berikut:

Berikut ini jadwal SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Selasa, 20 Januari 2026.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling Jogja sim keliling diy jadwal sim keliling jogja sim keliling hari ini jadwal sim keliling sleman sim keliling bantul

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU