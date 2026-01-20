Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026: Sleman Hujan Sedang

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Selasa (20/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.

Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Berawan

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Berawan

Siang: Berawan

Sore: Berawan

Malam: Berawan