Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026: Sleman Hujan Sedang
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Selasa (20/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.
Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan
