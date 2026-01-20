Cuaca Jogja Hari Ini, Selasa 20 Januari 2026: Sleman Hujan Sedang

JPNN.com

Selasa, 20 Januari 2026 – 06:30 WIB
Ilustrasi - Cuaca ekstrem di Jogja. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Selasa (20/1). Secara umum, wilayah Jogja akan mengawali hari dengan langit cerah berawan di seluruh wilayah pada pagi hari.

Namun, pada siang hari diprediksi bakal turun hujan ringan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Bahkan, memasuki sore hari akan turun hujan petir di dua daerah tersebut.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Selasa 20 Januari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Berawan
Siang: Berawan
Sore: Berawan
Malam: Berawan

