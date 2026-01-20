JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Angka Pernikahan di Jogja Terus Menurun

Angka Pernikahan di Jogja Terus Menurun

Selasa, 20 Januari 2026 – 19:00 WIB
Angka Pernikahan di Jogja Terus Menurun - JPNN.com Jogja
Ilustrasi: angka pernikahan mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. Foto: dok. JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Angka pernikahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurun dalam lima tahun terakhir.

Data dari Kementerian Agama Kanwil DIY menunjukkan telah terjadi penurunan angka pernikahan sejak 2019.

Angka pernikahan di DIY periode 2019 tercatat sebanyak 24.462 pasangan, sementara pada 2020 turun menjadi 22.746 pernikahan.

Baca Juga:

Angkanya kembali menurun pada 2021 dan 2022 dengan jumlah 21.991 dan 21.448 pernikahan.

Pada 2023 angka pernikahan di Jogja tercatat sebanyak 20.249, 2024 sebanyak 18.926 pasangan.

Data terakhir angka pernikahan pada 2025 di DIY tercatat turun menjadi 18.490 pasangan.

Baca Juga:

Ketua Tim Kepenghuluan Bidang Urais Kemenag Kanwil DIY Halili Rais mengatakan pihaknya telah melaksanakan sejumlah program untuk mendorong angka pernikahan.

"Kalau upaya sudah kami lakukan melalui program-program yang terkait dengan bina keluarga," kata Halili, Selasa (20/1).

Kemenag Kanwil DIY mencatat penurunan angka pernikahan sejak tahun 2019. Sudah diprediksi sejak sepuluh tahun lalu.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   nikah jogja kemenag DIY Yogyakarta pernikahan angka pernikahan pernikahan di Jogja forum taaruf indonesia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU