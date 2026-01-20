Angka Pernikahan di Jogja Terus Menurun

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Angka pernikahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menurun dalam lima tahun terakhir.

Data dari Kementerian Agama Kanwil DIY menunjukkan telah terjadi penurunan angka pernikahan sejak 2019.

Angka pernikahan di DIY periode 2019 tercatat sebanyak 24.462 pasangan, sementara pada 2020 turun menjadi 22.746 pernikahan.

Angkanya kembali menurun pada 2021 dan 2022 dengan jumlah 21.991 dan 21.448 pernikahan.

Pada 2023 angka pernikahan di Jogja tercatat sebanyak 20.249, 2024 sebanyak 18.926 pasangan.

Data terakhir angka pernikahan pada 2025 di DIY tercatat turun menjadi 18.490 pasangan.

Ketua Tim Kepenghuluan Bidang Urais Kemenag Kanwil DIY Halili Rais mengatakan pihaknya telah melaksanakan sejumlah program untuk mendorong angka pernikahan.

"Kalau upaya sudah kami lakukan melalui program-program yang terkait dengan bina keluarga," kata Halili, Selasa (20/1).