Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 21 Januari 2026

Rabu, 21 Januari 2026 – 07:18 WIB
Pemadaman listrik di Jogja pada hari ini. Foto: M. Sukron Fitriansyah/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kalasan menginformasikan adanya jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Rabu, 21 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka menjaga keandalan pasokan listrik serta pemeliharaan jaringan (PFK) di sejumlah titik wilayah Sleman dan sekitarnya.

Pemadaman listrik dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB

Tujuan pemadaman listrik hari ini adalah untuk pemeliharaan jaringan (PFK) di unit layanan ULP Kalasan

Beberapa lokasi yang akan mengalami penghentian aliran listrik sementara meliputi:

Fasilitas Publik & Wisata: Water BOOM JOGJA, PDAM Unit Depok, Madina Islamic Premier School Krajan, SMK YPKK 3 Sleman Unit 2.

Jalan Utama: Jl. Utara Stadion, Jl. Wedomartani, Jl. Dworowati, Jl. Raya Candi Indah, Jl. Candi Gebang, Komplek Ruko Candi Gebang.

Dusun/Desa: Ds. Malangrejo, Dn. Nglarang, Dn. Jetis, Dn. Gebang, Dn. Mancasan, Dn. Krajan.

Berikut ini kami berikan informasi tentang jadwal pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026.
