Prakiraan Cuaca Rabu, 21 Januari 2026: Jogja Hujan Sepanjang Hari
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Rabu (21/1). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan hujan ringan.
Hujan ringan diprakirakan akan tetap berlangsung sampai siang, sore dan malam. Bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah disarankan membawa payung atau jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 21 Januari 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan sedang
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan sedang
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan sedang
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Hujan ringan
Siang: Berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Hujan sedang
Hampir semua daerah di Jogja akan turun hujan sejak pagi hingga malam. Sedia payung dan jas hujan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News