Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Rabu 21 Januari 2026: Layanan Tersedia di Godean

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin mengurus perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling Polda DIY kembali hadir hari ini, Rabu 21 Januari 2026.

Layanan ini merupakan solusi praktis bagi pengendara agar tidak perlu mengantre lama di Satpas Polres. Perlu diingat bahwa layanan keliling hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis.

Berdasarkan jadwal rutin Direktorat Lalu Lintas Polda DIY, lokasi pelayanan hari ini berada di wilayah Sleman bagian barat:

Lokasi: Kantor Kapanewon Godean, Sleman.

Waktu: Pukul 08.30 s.d. 13.00 WIB.

Penting: Update Layanan di MPP Bantul

Sebagai catatan bagi warga Bantul, layanan SIM di Mal Pelayanan Publik (MPP) Bantul oleh Satlantas Polres Bantul tidak beroperasi hari ini.

Layanan di MPP Bantul hanya dibuka setiap hari Selasa (pukul 08.00 - 10.00 WIB). Warga Bantul disarankan memanfaatkan layanan SIM Keliling Polda DIY di lokasi terdekat atau menunggu jadwal di wilayah Bantul pada hari Jumat mendatang.