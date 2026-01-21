Ajang Balap Sepeda Yogyakarta Criterium League 2026 Siap Digelar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ajang balap sepeda Yogyakarta Criterium League 2026 bakal digelar pada 24 Januari di Stadion Mandala Krida.

Kejuaraan balap sepeda tingkat kota tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Yogyakarta.

Criterium merupakan jenis balapan dengan lintasan tertutup berbentuk sirkuit dan berputar dalam beberapa lap.

Ketua ISSI Kota Yogyakarta Danang Samsu mengatakan Kota Jogja memiliki modal kuat sebagai kota sepeda.

"Antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepeda sangat tinggi, terlihat dari kegiatan seperti JLFR dan tumbuhnya berbagai komunitas," katanya.

Menurut Danang, hal ini menjadi tantangan agar potensi tersebut menjadi prestasi.

"Melalui kejuaraan ini kami berharap lahir bibit-bibit atlet sepeda yang berprestasi sekaligus terbentuk ekosistem balap sepeda yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta," katanya.

Ketua pelaksana Yogyakarta Criterium League 2026 Liontin Evangelina Setiawan mengatakan ajang ini juga dikonsep dengan kreatif.