JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Ajang Balap Sepeda Yogyakarta Criterium League 2026 Siap Digelar

Ajang Balap Sepeda Yogyakarta Criterium League 2026 Siap Digelar

Rabu, 21 Januari 2026 – 08:34 WIB
Ajang Balap Sepeda Yogyakarta Criterium League 2026 Siap Digelar - JPNN.com Jogja
Ajang balap sepeda. Foto: dok panitia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Ajang balap sepeda Yogyakarta Criterium League 2026 bakal digelar pada 24 Januari di Stadion Mandala Krida.

Kejuaraan balap sepeda tingkat kota tersebut diselenggarakan oleh Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) Kota Yogyakarta.

Criterium merupakan jenis balapan dengan lintasan tertutup berbentuk sirkuit dan berputar dalam beberapa lap.

Baca Juga:

Ketua ISSI Kota Yogyakarta Danang Samsu mengatakan Kota Jogja memiliki modal kuat sebagai kota sepeda.

"Antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepeda sangat tinggi, terlihat dari kegiatan seperti JLFR dan tumbuhnya berbagai komunitas," katanya.

Menurut Danang, hal ini menjadi tantangan agar potensi tersebut menjadi prestasi.

Baca Juga:

"Melalui kejuaraan ini kami berharap lahir bibit-bibit atlet sepeda yang berprestasi sekaligus terbentuk ekosistem balap sepeda yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta," katanya.

Ketua pelaksana Yogyakarta Criterium League 2026 Liontin Evangelina Setiawan mengatakan ajang ini juga dikonsep dengan kreatif.

Ajang balap sepeda ini diharapkan melahirkan bibit-bibit masa depan dari Yogyakarta.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   balap sepeda sepeda Jogja Yogyakarta criterium league

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU