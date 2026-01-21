Perpustakaan Kota Yogyakarta Catat 163 Ribu Kunjungan Selama 2025

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta mencatat jumlah kunjungan pada 2025 mencapai 163.210.

Jumlah tersebut meliputi layanan Kotabaru 66.250, layanan Pevita 21.959, dan layanan keliling 75.001 kunjungan.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Yogyakarta Afia Rosdiana mengatakan pihaknya melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan jumlah orang agar lebih banyak yang berkunjung ke perpusatakaan.

Strategi peningkatan angka kunjungan perpustakaan, yaitu dengan menambah variasi layanan dan meningkatkan kualitas layanan, mengembangkan aktivitas literasi berbasis perpustakaan serta bersinergi dengan komunitas literasi dan mitra.

"Untuk penambahan fasilitas, kami lebih pada mengoptimalkan fasilitas yang ada," kata Afia, Rabu (21/1).

Optimalisasi dilakukan dengan penambahan bandwith untuk internet dan menambah koleksi buku.

"Selain itu, perpanjangan jam layanan sampai pukul 20.00 WIB untuk weekday yang semula sampai dengan pukul 17.00 WIB," ujarnya.

Pihaknya juga berkolaborasi dengan sejumlah kampus dalam rangka pengembangan literasi. (mcr25/jpnn)