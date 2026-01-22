Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Kamis 22 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui penggantian LBS (Load Break Switch) di titik strategis. Demi keamanan dan keselamatan petugas serta masyarakat, aliran listrik di beberapa wilayah akan dipadamkan sementara.

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PFK)

Lokasi Pekerjaan : JL. LPMP, Koramil 0732/08 Kalasan, Dn Gelondong, Dn Duri, SMA Muhammadiyah Kalasan, SD Muhammadiyah Duri, PT. TEMPO, PT. Satwa Nusantara Abadi, PT. FKS Pangan Nusantara, Kantor Kelurahan Tirtomartani, Balai Pemdes JOGJA, Dn Jetis, PT Jadi Kuat Bersama, Dn Bendan, Dn Ngajeg, , BPMP , Dn Plasan, Dn Karangnongko, SD N Karangnongko, Dn Segaran, Dn Kedulan, Dn Pundong, Dn Plasan, Dn Bendosari dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian LBS

Lokasi Pekerjaan : Sentolo, Salamrejo, Ngelo, Tuksono, Kaliwiru, Bantar wetan, Banguncipto,Kalibondol, Kalisono, Mentobayan, Gembongan, Klebakan, Ngelo, Karang Wetan, Giyoso, Kidulan, Karang, Wonobroto, Giling, Temben, Pongangan, Dlaban, Spam Kamijoro dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : PFK Pengamanan Kabel

Lokasi Pekerjaan : Prancak Weden, Prancak Glondong, Pabrik Rokok, Perum. Pondok Permai Parangtritis 1, Asrama ISI, Perum. Puri Sewon Indah, Jogoripun, Jogoripun Timur, Jogoripun Barat, Geneng Prancak ISI Pg Harjo Swn, ISI Pg Harjo Swn, Ngijo Panggungharjo Sewon, Jogoripun, Geneng, Jl. Jogoripun Timur, Jl. Asem, Perum. Pondok Permai Parangtritis 2, Jl. Tegalsari, Dn. Ngaglik, Dn. Bandung, Miri Pendowoharjo, Ngimbang, Kojo, Dadapan Pendowoharjo, PT. ASIA TRADE PERKASA, SMA 3 Bantul, Dn. Gaten Trirenggo, Dn. Gempolan, Ringroad Bantul, Klembon, Code, Sentra Bakmi Code, Manding Trirenggo, Gandekan, SMK Muhammadiyah 1 Bantul, KOMPLEK KANTOR PEMDA Manding dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Pogung Kidul, Dn. Pogung Dalangan, Dn.Pogung Rejo, Pr.Pogung Baru, dan Sekitarnya.

Baca Juga: Seorang Warga Bantul Tewas Tersengat Listrik Saat Memotong Dahan Pohon

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Ds. Semoyo Pathuk & Ds. Pengkok Pathuk

PLN mengimbau pelanggan di wilayah tersebut untuk mempersiapkan diri selama proses pengerjaan berlangsung. Apabila pekerjaan selesai lebih awal dari jadwal yang ditentukan, aliran listrik akan segera dinormalkan kembali tanpa pemberitahuan lebih lanjut.