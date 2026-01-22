Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Kamis 22 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini layanan SIM Keliling kembali hadir untuk mempermudah akses pelayanan tanpa harus datang ke Satpas pusat.

Berdasarkan data operasional Direktorat Lalu Lintas Polda DIY dan Satlantas Polres Bantul, berikut adalah rincian jadwal dan lokasi untuk hari Kamis, 22 Januari 2026:

1. Lokasi SIM Keliling Polda DIY

Khusus untuk hari Kamis ini, pelayanan akan dipusatkan di wilayah Sleman bagian timur.

Lokasi: Q Homemart (Jl. Ringroad Timur)

Jam Operasional: 08.30 – 13.00 WIB

2. Catatan Penting untuk Wilayah Bantul

Sebagai informasi tambahan bagi warga Bantul, layanan perpanjangan SIM di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul hanya tersedia setiap hari Selasa pada bulan Januari 2026.