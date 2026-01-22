Petugas Kebersihan Kaget, Ada Orang Tewas Tergantung di Pohon Pinggir Jalan

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Artikel ini tidak ditujukan menginspirasi siapa pun untuk melakukan tindakan serupa. Jika Anda merasakan gejala depresi dengan kecenderungan untuk bunuh diri, segeralah berkonsultasi kepada psikolog, psikiater, atau pihak-pihak yang kompeten di bidang kesehatan mental.

Polisi mendatangi lokasi tempat penemuan orang gantung diri di Jalan Kahar Muzakir, Terban, Gondokusuman, Kota Yogyakarta pada Kamis (22/1).

Korban diketahui berinisial NJP, berusia 23 tahun asal Gamping, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Yogyakarta.

Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung mengatakan korban ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon.

Kejadian tersebut pertama kali diketahui sekitar pukul 05.30 WIB.

"Pegawai dinas lingkungan hidup yang sedang menyapu jalan melihat orang gantung diri di atas pohon," ujarnya.

Selanjutnya petugas kebersihan memberitahukan peristiwa ini ke satpam sekolah yang tak jauh dari lokasi kejadian dan melaporkannya kepada pihak kepolisian.

"Hasil pemeriksaan sementara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan," katanya.