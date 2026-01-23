Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Yogyakarta melalui Unit Layanan Pelanggan (ULP) Yogyakarta Kota mengumumkan jadwal pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026.

Langkah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keandalan pasokan listrik melalui penggantian LBS (Load Break Switch) di titik strategis. Demi keamanan dan keselamatan petugas serta masyarakat, aliran listrik di beberapa wilayah akan dipadamkan sementara.

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Puton, Karang Semut, Bendogorok, Kembangsongo, Demangan, Bembem, Blawong, Bulu, Boto Rawi, Cembing, Pr. Sindet, PDAM Sindet, Sindet, Pr. Trimulyo, Pr. Sindet, Pr. Puri Kop, RS Nur Hidayah & Wilayah Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : KRUWET, SUMBERAN, NGENTO ENTO, NULISAN, PONGGOK, NGENTAK, NGIJON, MALANGAN, GEDONGAN, CELUNGAN, BLETUK, DARATAN, TOGLENGAN, SOROMINTAN, KEBITAN, KWARASAN, BERO, KLODRAN, KROMPAKAN, TINGGEN, SERMO, PUCANGANOM, PAJANGAN, KLEPU, KERON, RS CHARITAS HOSPITAL KLEPU KERON, KARANGANJIR, SETRAN, PAKERAN, PLANGGOKAN, JERUKAN, PRAPAK, KOLOWENANG, PAKERAN, PINGITAN, SENDANGMULYO, SETRAN, SEJATI, SEJATI PASAR, JITAR, NGEMPLAK, KARANG ANJIR, TRUKAN, SETRAN, SEJATI DUKUH, TIBAN, KWAYUHAN, JETIS, JERUKAN, DIRO Dan Sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 13.00 - 16.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi

Lokasi Pekerjaan : Kawasan Industri Sentolo, Taruban, Tuksono,Krebet, Asem Cilik,Dhisil dan sekitarnya

PLN mengimbau pelanggan di wilayah tersebut untuk mempersiapkan diri selama proses pengerjaan berlangsung. Apabila pekerjaan selesai lebih awal dari jadwal yang ditentukan, aliran listrik akan segera dinormalkan kembali tanpa pemberitahuan lebih lanjut.

Masyarakat juga diingatkan untuk tetap berhati-hati dan tidak mendirikan bangunan, tiang antena, atau memasang baliho di dekat jaringan listrik.

Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah tergantung kondisi lapangan dan cuaca. (mar3/jpnn)