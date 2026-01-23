Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Jumat, 23 Januari 2026, terdapat beberapa titik layanan SIM Keliling yang bisa Anda manfaatkan.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis. Pastikan Anda menyiapkan dokumen dan datang lebih awal karena kuota biasanya terbatas.

1. Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY

Berdasarkan jadwal mingguan Polda DIY, layanan pada hari Jumat tersedia di dua lokasi strategis:

Lokasi 1: Kantor Kalurahan Baturetno, Bantul.

Lokasi 2: Kantor Kalurahan Kalitirto, Sleman.

Waktu Pelayanan: Pukul 08.30 – 13.00 WIB.

2. Layanan SIM di MPP Bantul (Khusus Selasa)