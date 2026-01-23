JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:32 WIB
Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Ilustrasi - SIM Keliling di Yogyakarta. Foto: ANTARA/HO-TMC Polda Metro

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang ingin memperpanjang masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM), hari ini, Jumat, 23 Januari 2026, terdapat beberapa titik layanan SIM Keliling yang bisa Anda manfaatkan.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya habis. Pastikan Anda menyiapkan dokumen dan datang lebih awal karena kuota biasanya terbatas.

1. Jadwal SIM Keliling Ditlantas Polda DIY

Baca Juga:

Berdasarkan jadwal mingguan Polda DIY, layanan pada hari Jumat tersedia di dua lokasi strategis:

Lokasi 1: Kantor Kalurahan Baturetno, Bantul.

Lokasi 2: Kantor Kalurahan Kalitirto, Sleman.

Baca Juga:

Waktu Pelayanan: Pukul 08.30 – 13.00 WIB.

2. Layanan SIM di MPP Bantul (Khusus Selasa)

Berikut ini info lokasi layanan SIM Keliling di Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Ada di dua lokasi strategis.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini sim keliling Jogja sim keliling diy sim keliling yogyakarta

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU