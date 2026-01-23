Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Jumat (23/1). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan hujan ringan.

Hujan ringan diprakirakan akan tetap berlangsung sampai siang, sore dan malam. Bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah disarankan membawa payung atau jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan sedang

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan ringan

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)

Pagi: Berawan

Siang: Hujan petir

Sore: Hujan ringan

Malam: Cerah berawan