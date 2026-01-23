Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026

JPNN.com

Jumat, 23 Januari 2026 – 07:45 WIB
Ilustrasi BMKG soal cuaca di Yogyakarta. Foto Ricardo/JPNN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Jumat (23/1). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan hujan ringan.

Hujan ringan diprakirakan akan tetap berlangsung sampai siang, sore dan malam. Bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah disarankan membawa payung atau jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

