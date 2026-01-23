Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Jumat 23 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Jumat (23/1). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan hujan ringan.
Hujan ringan diprakirakan akan tetap berlangsung sampai siang, sore dan malam. Bagi Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah disarankan membawa payung atau jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Kabupaten Gunungkidul (Wonosari)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan petir
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan
Berikut ini info lengkap tentang prakiraan cuaca di Yogyakarta pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026. Siang dan sore hujan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News