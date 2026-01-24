Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Sabtu 24 Januari 2026
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Sabtu (24/1).
PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.
Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.
Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:
Unit Layanan Pelanggan : SEDAYU
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : NGRAME, NGEBEL, GAMPING TENGAH, KIDUL, TEGALREJO, GEBLAGAN, TEGALWANGI, RINGROAD, NULISAN, UMY, STIKES, GATAK, RUKEMAN, NGRAME, GODEGAN, PELEMAN, JADAN, NGEBEL, ALMA ATA, TUNDAN, NASMOCO, dan sekitarnya.
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 10.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogayakarta, Jl malangan indah, Jl Malang Wijoyo, Jl Malang Kromo, Perumahan Giwangan Asri, Tegal Tamanan, Jl Tegal Mulyo
Unit Layanan Pelanggan : YOGYAKARTA KOTA
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : Wiyoro Kidul, Potorono Kidul, Bumen, Plakaran, PT Busana Remaja, Kemasan, Wirokerten, Solusi Bangun Beton, Giwangan
PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak mendirikan bangunan, tiang antena, dan baliho berdekatan dengan jaringan listrik. Tidak bermain layang-layang di bawah atau dekat jaringan listrik, tidak melempar/menerbangkan benda asing ke jaringan listrikm dan tidak melakukan penebangan pohon, bambu, atau tanaman lainnya yang berdekatan dengan jaringan listrik tanpa berkoordinasi dengan petugas PLN.
