Angin Kencang Menerjang Sleman, Pohon Randu Tumbang, 2 Meninggal Dunia

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem melanda wilayah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (24/1). Angin kencang yang menerjang kawasan tersebut menyebabkan sebuah pohon randu besar tumbang sehingga menyebabkan dua warga meninggal dunia.

Insiden maut itu terjadi sekitar pukul 10.40 WIB di Jalan Baru Notonegoro, Karangmalang, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Sleman.

Kasi Humas Polresta Sleman AKP Salamun mengonfirmasi bahwa kedua korban merupakan warga asal Balikpapan, Kalimantan Timur. Korban diketahui berinisial S (60) dan seorang anak berinisial AA (6).

"Pohon randu dengan panjang kurang lebih 20 meter dan diameter sekitar 80 centimeter hingga 1 meter tersebut tumbang dan langsung mengenai korban. Kejadian ini mengakibatkan dua orang meninggal dunia," ujar AKP Salamun dalam keterangannya.

Proses evakuasi dilakukan secara intensif oleh petugas gabungan yang terdiri dari personel polri, pemadam kebakaran (damkar), basarnas, sukarelawan dan masyarakat setempat.

Kepala Stasiun Meteorologi Yogyakarta Warjono menjelaskan bahwa angin kencang yang melanda wilayah DIY dipicu oleh aktivitas lapisan udara atas (925 mb) dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 45 knot.

Kondisi ini dipengaruhi secara tidak langsung oleh adanya Siklon Tropis Luana di sekitar pantai barat laut Australia.

"Hal ini mengakibatkan dataran dengan topografi yang cukup tinggi berpotensi terdampak oleh angin kencang tersebut,” kata Warjono.