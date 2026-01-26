Prakiraan Cuaca Jogja Hari Ini, Senin 26 Januari 2026

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 07:54 WIB
Prakiraan cuaca Jogja hari ini. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Senin (26/1). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca cerah berawan.

Hujan ringan diprakirakan akan mulai turun pada siang dan sore hari. Malam hari cuaca akan kembali cerah berawan.

Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.

Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Senin 26 Januari 2026:

Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Cerah berawan
Siang: Cerah berawan
Sore: Hujan ringan
Malam: Cerah berawan

