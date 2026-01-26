Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 26 Januari 2026

JPNN.com

Senin, 26 Januari 2026 – 08:05 WIB
Ilustrasi Jadwal SIM keliling di Jogja hari ini. Foto: Polda Metro Jaya

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling kembali hadir untuk memberikan kemudahan akses tanpa harus datang ke Satpas pusat.

Khusus hari ini, Senin 26 Januari 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY menyiagakan unit layanan di wilayah Sleman timur.

1. Lokasi & Waktu Pelayanan Polda DIY

Berdasarkan jadwal rutin bulan Januari 2026, berikut adalah perincian untuk hari ini:

Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman

Waktu Operasional: 08.30 – 13.00 WIB

Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.

2. Jadwal Pekan Ini (Polda DIY)

Polda DIY memberikan layanan SIM Keliling bagi Anda yang ingin memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi di Yogyakarta.
