Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 26 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling kembali hadir untuk memberikan kemudahan akses tanpa harus datang ke Satpas pusat.

Khusus hari ini, Senin 26 Januari 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY menyiagakan unit layanan di wilayah Sleman timur.

1. Lokasi & Waktu Pelayanan Polda DIY

Berdasarkan jadwal rutin bulan Januari 2026, berikut adalah perincian untuk hari ini:

Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman

Waktu Operasional: 08.30 – 13.00 WIB

Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.

2. Jadwal Pekan Ini (Polda DIY)