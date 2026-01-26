Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Senin 26 Januari 2026
Senin, 26 Januari 2026 – 08:05 WIB
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta yang ingin melakukan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), layanan SIM Keliling kembali hadir untuk memberikan kemudahan akses tanpa harus datang ke Satpas pusat.
Khusus hari ini, Senin 26 Januari 2026, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY menyiagakan unit layanan di wilayah Sleman timur.
1. Lokasi & Waktu Pelayanan Polda DIY
Berdasarkan jadwal rutin bulan Januari 2026, berikut adalah perincian untuk hari ini:
Lokasi: Kantor PJR Prambanan, Sleman
Waktu Operasional: 08.30 – 13.00 WIB
Layanan: Khusus perpanjangan SIM A dan SIM C.
2. Jadwal Pekan Ini (Polda DIY)
Polda DIY memberikan layanan SIM Keliling bagi Anda yang ingin memperpanjang masa berlaku surat izin mengemudi di Yogyakarta.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News