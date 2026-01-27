Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Selasa 27 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Selasa (27/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : Jl. Sampaan – Berbah, Kantor Kel. Tegaltirto,Dn Kadisono, CV. Lestari, PT. Bimo Transport, MTS Tahfidz Hidayatullah, Dn Sonosari, Dn Tegalrejo, Dn Lojisari, Dn Dawung, Dn Kuncen, SD N Jomblang 2, Bumdes Mart, PT. Sumber Pendapatan Utama, Dn Kuton, MTS /MA Ibnu Sina,PT. Indomarco Adi Prima, PT. Sumpah Gajah Mada, Panti Asuhan , Campina Jogja, Graha LPP Pramindo inn, Pr Atria Townhouse, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Penggantian LBS

Lokasi Pekerjaan : Krinjing Lor, Ngrojo Kembang, Tegal Warak, Grubug, Kenteng, Ngemplak, Pronosutan, Boto Wetan, Boto Kulon, Ngrojo, Tileng, Ngrancah, Turusan, Kepek, Muten, Kopi Klotok Menoreh, Geblek Pari, Giri Manah, Kopi Ingkar Janji, Degan, Klepu,Brajan, Sendat, Ngroto,Jetis, Nogosari, Banjarasri, Klendrekan, Ngroto, Jarakan, Semaken, Kedondong, Pundak Kulon, Pundak , Pundak Kembang dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : BANTUL

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan

Lokasi Pekerjaan : Toprayan Imogiri, Ketandan Karangtalun, Kruduk Sriharjo Imogiri, Paseban Imogiri, Tilaman Wukirsari, Singosaren, Demi, Dukuh, Sidoharjo, Gerjoyo, Imogiri, Cebolan, Minggiran, Ngancar Imogiri, Sareyan, Karangtalun, Gabahan, Pasar Imogiri, Salaman, Pundung Karangtalun, Gejayan Girirejo, Dronco, Payaman Lor, Payaman Kidul, Banyu Sumurup, Pajimatan Girirejo, Kedung Buweng Girirejo, Karang Kulon, Manggung Wukirsari, Nglentong, Nogosari 1, Bulus Kulon, Karang Nongko Wukirsari, Girloyo, Nogosari 2, Karangasem, Cengkehan, Dengkeng, Srumbung Segoroyoso, Jatirejo, Banjarharjo Muntuk Dlingo, Plencing Wukirsari dan Sekitarnya.

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Dn. Getas Kalongan, Pr.Grand Tlogoadi, Dn. Gandekan, Dn. Karanglo, Dn. Karangbajang, Dn. Kronggahan, Pr. Bale Mulia, Pr. Villa Bahagia, Kebon Agung, Pr. Griya Kuantan, UD Bejo lestari, Dn. Ngemplak, Pondok permai mlati 2, Pr. Griya Kuantan, Pr. Casa Del Espana, Pr. Sumber Baru Land, Nganti, Tegal Mraen, Jombor Tegal, McDonald Jombor, Hotel Atrium, SPBU Ringroad Jombor dan Sekitarnya.