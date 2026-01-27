Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Selasa 27 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi warga Yogyakarta dan sekitarnya yang masa berlaku SIM A atau SIM C-nya hampir habis, hari ini terdapat beberapa titik layanan SIM Keliling yang bisa Anda manfaatkan. Agar proses perpanjangan berjalan lancar, pastikan Anda datang lebih awal karena kuota terbatas.

Berikut adalah rincian lokasi dan persyaratannya:

1. Layanan SIM Keliling Polda DIY

Layanan ini menyasar wilayah Sleman dengan waktu operasional yang cukup panjang.

Lokasi: Kantor Kelurahan Condongcatur, Sleman.

Waktu Pelayanan: 08.30 – 13.00 WIB.

2. Layanan SIM Keliling Polres Bantul (MPP Bantul)

Khusus bagi warga Bantul, layanan tersedia di Mal Pelayanan Publik dengan sistem antrean khusus.

Lokasi: Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul.

Waktu Pelayanan: 08.00 – 10.00 WIB.

Ketentuan Antrean: Ambil nomor antrean di pintu masuk barat gedung MPP Bantul.

Kuota: Terbatas untuk 30 orang.

Persyaratan Dokumen

Pastikan Anda membawa berkas-berkas berikut agar tidak perlu bolak-balik: