Dampak Gempa di Jogja, Belasan Perjalanan Kereta Api Dihentikan

Selasa, 27 Januari 2026 – 19:26 WIB
Ilustrasi - Gempa bumi di Jogja. Foto: Sultan Amanda Syahidatullah/JPNN.com

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Masyarakat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya dikejutkan oleh guncangan gempa bumi tektonik pada Selasa siang (27/1). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bermagnitudo 4,5 tersebut terjadi tepat pukul 13.15 WIB.

Gempa bumi siang tadi membuat perjalanan kereta api di Daop 6 Yogyakarta sempat terganggu.

Pascagempa terjadi, seluruh perjalanan di wilayah Daop 6 Yogyakarta dihentikan sementara. 

Manager KAI Daop 6 Yogyakarta Feni Novida Saragih mengatakan tim lapangan langsung memeriksa prasarana secara menyeluruh, meliputi jembatan, jalur rel dan prasarana pendukung lainnya. 

"Pemeriksaan prasarana yang wajib dilakukan KAI untuk memastikan aspek keselamatan tetap terjaga," kata Feni.

Ada total 17 kereta api yang diberhentikan sementara selama proses pemeriksaan. 

Kereta api yang terpaksa berhenti karena gempa diantaranya KA Taksaka, KA Commuter Line Yogyakarta-Palur, KA Prameks Kutoarjo-Yogyakarta hingga KA Joglosemarkerto.

"KAI Daop 6 Yogyakarta menyampaikan terima kasih atas kesabaran para pelanggan atas kondisi tersebut," ujarnya. 

PT KAI terpaksa menghentikan sementara perjalanan kereta api pascagempa bumi bermagnitudo 4,5.
