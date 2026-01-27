Garuda UNY Menorehkan Prestasi Gemilang di Qatar

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Tim Garuda Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) menorehkan prestasi di ajang Shell Eco-Marathon Asia-Pacific and Middle East 2026 yang diselenggarakan di Lusail International Circuit, Qatar pada 21-25 Januari 2026.

Tim Garuda UNY meraih peringkat pertama kategori Urban Concept - Internal Combustion Engine (ICE).

Kompetisi Shell Eco-Marathon 2026 diikuti oleh 96 tim dari berbagai universitas dan institusi pendidikan tinggi di Asia Pasifik dan Timur Tengah.

Ajang bergengsi ini menuntut peserta merancang kendaraan dengan efisiensi energi tertinggi melalui inovasi teknologi dan strategi pengelolaan energi yang optimal.

Ketua Garuda UNY Eco Team Fadhil Akmal menyebut pencapaian ini berkat kerja keras tim.

“Kami bangga dapat membawa nama Universitas Negeri Yogyakarta dan Indonesia di ajang internasional," kata Fadhil.

Garuda UNY dalam kategori ini berhasil mencatatkan efisiensi energi sebesar 535 km per liter.

Garuda UNY Team berharap dapat terus berkontribusi dalam pengembangan teknologi dan membawa nama baik Universitas Negeri Yogyakarta di kancah internasional. (mcr25/jpnn)