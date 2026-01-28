JPNN.com

Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 26 Januari 2026

Rabu, 28 Januari 2026 – 08:03 WIB
Ilustrasi - Jadwal pemadaman listrik di Yogyakarta. Foto dok PLN

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (28/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN
Waktu : 11.00 - 14.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)
Lokasi Pekerjaan : ALFAMIDI, BAPELKES, Sekolah Embun, Dn Karang Kalasan, Lemah Ledok Resto, NUSACON,, PT IGP, PT. Busanaremaja Agracipta, PT. Mega Andalan Plastik, PT , Es HUPINDO, PT YPTI, PT. Sinar Mulia Teknalum, PT. YPTS, Dn Duri, Dn Somodaran, Pondok Pesantren Ora Aji, Pr Griya Wira Buana, PT. Nugraha Potong Tekuk Plat, PT. Eagle Glove, Pr Griya Avia Permai, SD Muhammadiyah Bayen, SMP Muh. 2 Kalasan, Dn Bayen, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Ds. Wareng Wonosari, Dn. Soko Wunung Wonosari, Dn. Sodo Giring, Dn. Muntuk Mulusan, Dn. Kemiri Mulusan & Dn. Karangasem Paliyan

Unit Layanan Pelanggan : WATES
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi
Lokasi Pekerjaan : Ngentakrejo, Gulurejo, Sapon, Mediro, Sedan, Gerjen, Jatirejo, Diran, Wonogiri Jatirejo, Sidorejo Lendah, Pengkol, Mirisewu, Temben, Wonopolo dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN
Waktu : 10.00 - 13.00 WIB
Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)
Lokasi Pekerjaan : Koramil Seyegan, Kantor Kalurahan Margomulyo, Polsek Seyegan, Seyegan, Dn.Sompokan, Dn.Semen, Dn.Kamal Kulon, Dn.Karangdalem, Dn.Ngaglik Margomulyo, Dn.Krapyak, Dn.Ngino Margoagung, Dn.Tegal Gentan, SMA N 1 Seyegan, Kantor Kalurahan Margoagung, Dn.Krapyak VII, Dn.Ngebong, Dn.Gondang, Dn.Jambon Margoagung, Dn.Banyu Urip, Pertashop Margoagung dan Sekitarnya.

Berikut ini jadwal pemadaman listrik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu, 28 Januari 2026.
