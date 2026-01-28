Info Pemadaman Listrik Hari Ini, Rabu 26 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) akan terdampak pemadaman listrik pada Rabu (28/1).

PT PLN berencana melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan sehingga listrik akan padam sementara waktu.

Untuk itu PLN UP3 Yogyakarta menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan tersebut.

Berikut jadwal lengkap pemadaman listrik di Yogyakarta dan sekitarnya hari ini:

Unit Layanan Pelanggan : KALASAN

Waktu : 11.00 - 14.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan jaringan (PBPD)

Lokasi Pekerjaan : ALFAMIDI, BAPELKES, Sekolah Embun, Dn Karang Kalasan, Lemah Ledok Resto, NUSACON,, PT IGP, PT. Busanaremaja Agracipta, PT. Mega Andalan Plastik, PT , Es HUPINDO, PT YPTI, PT. Sinar Mulia Teknalum, PT. YPTS, Dn Duri, Dn Somodaran, Pondok Pesantren Ora Aji, Pr Griya Wira Buana, PT. Nugraha Potong Tekuk Plat, PT. Eagle Glove, Pr Griya Avia Permai, SD Muhammadiyah Bayen, SMP Muh. 2 Kalasan, Dn Bayen, dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : WONOSARI

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Ds. Wareng Wonosari, Dn. Soko Wunung Wonosari, Dn. Sodo Giring, Dn. Muntuk Mulusan, Dn. Kemiri Mulusan & Dn. Karangasem Paliyan

Unit Layanan Pelanggan : WATES

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemasangan konstruksi

Lokasi Pekerjaan : Ngentakrejo, Gulurejo, Sapon, Mediro, Sedan, Gerjen, Jatirejo, Diran, Wonogiri Jatirejo, Sidorejo Lendah, Pengkol, Mirisewu, Temben, Wonopolo dan sekitarnya

Unit Layanan Pelanggan : SLEMAN

Waktu : 10.00 - 13.00 WIB

Tujuan / keperluan : Pemeliharaan dan pemotongan pohon dekat jaringan (ROW)

Lokasi Pekerjaan : Koramil Seyegan, Kantor Kalurahan Margomulyo, Polsek Seyegan, Seyegan, Dn.Sompokan, Dn.Semen, Dn.Kamal Kulon, Dn.Karangdalem, Dn.Ngaglik Margomulyo, Dn.Krapyak, Dn.Ngino Margoagung, Dn.Tegal Gentan, SMA N 1 Seyegan, Kantor Kalurahan Margoagung, Dn.Krapyak VII, Dn.Ngebong, Dn.Gondang, Dn.Jambon Margoagung, Dn.Banyu Urip, Pertashop Margoagung dan Sekitarnya.