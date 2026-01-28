JPNN.com

JPNN.com Jogja Jogja Terkini Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Rabu 28 Januari 2026

Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Rabu 28 Januari 2026

Rabu, 28 Januari 2026 – 08:20 WIB
Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Rabu 28 Januari 2026 - JPNN.com Jogja
Jadwal SIM Keliling Yogyakarta. Foto: Antara

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku SIM-nya hampir habis, pastikan untuk segera melakukan perpanjangan. Untuk memudahkan masyarakat, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY kembali menyiagakan unit layanan SIM Keliling pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya berakhir. Jika masa berlaku sudah lewat meski hanya satu hari, pemohon wajib melakukan proses penerbitan SIM Baru di Satpas setempat.

Berdasarkan jadwal rutin Polda DIY, layanan bus SIM Keliling pada hari Rabu berlokasi di:

Baca Juga:

Lokasi: Kantor Kapanewon Godean, Sleman

Waktu Pelayanan: Pukul 08.30 – 13.00 WIB

Sebagai informasi tambahan, bagi warga Bantul yang ingin melakukan perpanjangan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul, layanan hanya tersedia setiap hari Selasa. Oleh karena itu, untuk hari ini (Rabu), layanan di MPP Bantul tidak beroperasi. Warga Bantul disarankan merujuk ke lokasi SIM Keliling Polda DIY di Godean atau langsung menuju Satpas Polres Bantul.

Baca Juga:

Syarat Perpanjangan SIM

Siapkan dokumen-dokumen berikut sebelum menuju lokasi untuk mempercepat proses:

Bagi warga Jogja yang ingin melakukan perpanjangan SIM silakan datang ke lokasi berkut ini.
Facebook JPNN.com Jogja Twitter JPNN.com Jogja Pinterest JPNN.com Jogja Linkedin JPNN.com Jogja Flipboard JPNN.com Jogja Line JPNN.com Jogja JPNN.com Jogja
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jogja di Google News

TAGS   sim keliling sim keliling hari ini pelayanan sim keliling jogja sim keliling Jogja sim keliling sleman

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU