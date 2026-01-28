Warga Jogja, Cek Jadwal SIM Keliling Hari Ini, Rabu 28 Januari 2026

jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Bagi Anda warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang masa berlaku SIM-nya hampir habis, pastikan untuk segera melakukan perpanjangan. Untuk memudahkan masyarakat, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY kembali menyiagakan unit layanan SIM Keliling pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026.

Layanan ini dikhususkan untuk perpanjangan SIM A dan SIM C sebelum masa berlakunya berakhir. Jika masa berlaku sudah lewat meski hanya satu hari, pemohon wajib melakukan proses penerbitan SIM Baru di Satpas setempat.

Berdasarkan jadwal rutin Polda DIY, layanan bus SIM Keliling pada hari Rabu berlokasi di:

Lokasi: Kantor Kapanewon Godean, Sleman

Waktu Pelayanan: Pukul 08.30 – 13.00 WIB

Sebagai informasi tambahan, bagi warga Bantul yang ingin melakukan perpanjangan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bantul, layanan hanya tersedia setiap hari Selasa. Oleh karena itu, untuk hari ini (Rabu), layanan di MPP Bantul tidak beroperasi. Warga Bantul disarankan merujuk ke lokasi SIM Keliling Polda DIY di Godean atau langsung menuju Satpas Polres Bantul.

Syarat Perpanjangan SIM

Siapkan dokumen-dokumen berikut sebelum menuju lokasi untuk mempercepat proses: