Cuaca Jogja Hari Ini: Siang Hujan Sedang, Sore Hujan Petir
jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca yang menunjukkan variasi kondisi di lima kabupaten/kota di DIY pada hari ini, Rabu (28/1). Secara umum, sebagian besar wilayah Jogja akan mengawali hari dengan cuaca berawan.
Hujan ringan hingga sedang diprakirakan akan mulai turun pada siang hari. Saat sore, akan turun hujan lebat disertai petir. Pada malam hari cuaca akan kembali berawan.
Bagi Anda yang ingin beraktivitas, disarankan membawa payung dan jas hujan.
Berikut prakiraan cuaca Jogja pada hari ini, Rabu 28 Januari 2026:
Kota Yogyakarta (Gondomanan)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan ringan
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Sleman (Mlati)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan petir
Malam: Berawan
Kabupaten Bantul (Ringinharjo)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan
Kabupaten Kulon Progo (Wates)
Pagi: Berawan
Siang: Hujan sedang
Sore: Hujan sedang
Malam: Berawan
