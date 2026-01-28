Lansia Asal Jakarta Ditemukan Tewas Penuh Luka di Gumuk Pasir Bantul

jogja.jpnn.com, BANTUL - Warga di sekitar kawasan wisata Gumuk Pasir, Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, digegerkan dengan penemuan sesosok mayat pria pada Rabu (28/1). Korban ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan sejumlah luka di bagian wajah.

Berdasarkan identifikasi pihak kepolisian, korban diketahui berinisial HM (69), seorang warga yang berasal dari Cakung, Jakarta Timur.

Jasad HM pertama kali ditemukan oleh seorang warga setempat yang sedang beraktivitas mencari rumput di sekitar lokasi.

Saksi terkejut saat melihat tubuh manusia tergeletak di antara semak-semak dan segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwajib.

Kasi Humas Polres Bantul Iptu Rita Hidayanto mengonfirmasi detail penemuan tersebut. Saat ditemukan, posisi korban cukup mencurigakan.

"Korban seorang laki-laki dengan posisi telentang, kedua kaki menekuk, memakai celana hitam pendek dan kaus dalam putih," ujar Iptu Rita.

Pihak kepolisian menyoroti adanya tanda-tanda kekerasan pada fisik korban. Wajah lansia itu dilaporkan dipenuhi luka dan lebam yang cukup parah.

Meski demikian, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti kematian korban.